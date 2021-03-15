أفكار هدايا مختلفة لتقديمها للحموات فى عيد الأم

مستحضرات عناية بالبشرة:



المكياج:



الأقمشة:



العطور:



الأكسسوارات:



الأشغال اليدوية:



التحف:



أدوات مطبخ:



ماكينة قهوة:



مجموعة كتب:



زرع طبيعي:



براويز:



جهاز تشغيل موسيقى:



جراب موبايل:



- براد شاي:



نظارة:



ايام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، وتحتار كل سيدة مرتبطة في شراء الهدية المناسبة لحماتها لتقديمها لها في تلك المناسبة فالأمر مختلف معها لأن هناك بعض الهدايا التي يمكن تقديمها للوالدة ولا يمكن تقديمها للحماة.- إن كانت الحماة من السيدات التي يحببن الاعتناء ببشرتهن يمكن شراء أي مجموعة مستحضرات للعناية بالبشرة من علامة تجارية عالمية أو علامة تجارية مفضلة لها.- شراء بعض الزيوت العطرية.- مستحضرات عناية بالشعر.- جهاز مساج منزلي.- فرشاة مساج للبشرة فهي تساعد على الاسترخاء ومنح البشرة نضارة.- إذا كانت الحماة لديها عشق خاص للمكياج يمكن شراء أحمر شفاه من الماركة التي تفضلها بدرجة لون جديدة لتجربها.- مجموعة ظلال عيون مط.-يمكن شراء مجموعة طرح للحجاب ذات خامة معينة.- شراء ملابس للنوم مصنوعة من القطن الخالص.- شال شتوي انيق.- اذا كانت تحب الرياضة يمكن شراء ملابس رياضية.- مفارش للسرير ذات خامة جيدة.- يمكن شراء زجاجة عطر من ماركة عالمية شهيرة ويكون نوع جديد عليها لتقوم بتجربته.- اذا كانت تحب المجوهرات يمكن شراء خاتم لها.- قلادة مصممة خصيصًا من أجلها تحمل اسمها.- إذا كانت من هواة الأشغال اليدوية كالخياطة أو الكروشيه أو التريكو، يمكن تقديم سلة بها أنواع وألوان مختلفة من الخيوط والإبر ستكون فكرة جديدة ومفضلة لها.- إذا كانت من عشاق الإكسسوارات المنزلية فيمكن شراء سجادة مصنوعة يدويًا.- اذا كانت من محبي التحف أو القطع الغريبة والقديمة، فيمكن شراء مزهرية مزخرفة بشكل مميز مع باقة ورد.- اذا كان لها عشق خاص لكل ما يتعلق بالمطبخ فيمكن شراء أي أدوات متعلقة بالمطبخ من أجلها.- اذا كانت من محبات القهوة يمكن شراء ماكينة إعداد القهوة مع بن بمختلف النكهات.- او كنكة قهوة فخار مع فنجان فخار.- إذا كانت تحب القراءة يمكن شراء مجموعة من الكتب التي تفضلها او مجموعة روايات جديدة.- اذا كانت تحب الزرع يمكن شراء عدد 3 قصاري زرع طبيعي مختلفين من نباتات الظل.- أو شراء بعض الحبوب وأدوات الزراعة إن كانت من هواة زراعة النباتات بالمنزل.- إذا كانت من محبي تجميع صور العائلة فيمكن شراء مجموعة من البراويز القيمة أو الألبومات ذات الشكل المميز.- إطار كبير يجمع صور كل أفراد عائلتها مع وضع صورتها في المنتصف.- يمكن شراء جهاز لتشغيل الموسيقى إن كانت من محبي سماع الأغاني طوال اليوم.- يمكن شراء جراب موبايل مطبوع عليه اسمها أو صورتها بتصميم فريد.- يمكن شراء براد شاي مصمم خصيصًا لها مع فنجان وطبق خاصيين بها ومجموعة من الشاي الذي تحبه بمختلف النكهات.- يمكن شراء نظارة شمسية أنيقة من ماركة تجارية عالمية شهيرة.