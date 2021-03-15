أفكار هدايا مختلفة لتقديمها للحموات فى عيد الأم
الإثنين 15/مارس/2021 - 08:00 ص
سلمى بدرطباعة
ايام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، وتحتار كل سيدة مرتبطة في شراء الهدية المناسبة لحماتها لتقديمها لها في تلك المناسبة فالأمر مختلف معها لأن هناك بعض الهدايا التي يمكن تقديمها للوالدة ولا يمكن تقديمها للحماة.
لذلك تقدم الدستور اليوم العديد من أفكار الهدايا التي يمكن اختيارها للحماة في عيد الأم.
مستحضرات عناية بالبشرة:
- إن كانت الحماة من السيدات التي يحببن الاعتناء ببشرتهن يمكن شراء أي مجموعة مستحضرات للعناية بالبشرة من علامة تجارية عالمية أو علامة تجارية مفضلة لها.
- شراء بعض الزيوت العطرية.
- مستحضرات عناية بالشعر.
- جهاز مساج منزلي.
- فرشاة مساج للبشرة فهي تساعد على الاسترخاء ومنح البشرة نضارة.
المكياج:
- إذا كانت الحماة لديها عشق خاص للمكياج يمكن شراء أحمر شفاه من الماركة التي تفضلها بدرجة لون جديدة لتجربها.
- مجموعة ظلال عيون مط.
الأقمشة:
-يمكن شراء مجموعة طرح للحجاب ذات خامة معينة.
- شراء ملابس للنوم مصنوعة من القطن الخالص.
- شال شتوي انيق.
- اذا كانت تحب الرياضة يمكن شراء ملابس رياضية.
- مفارش للسرير ذات خامة جيدة.
العطور:
- يمكن شراء زجاجة عطر من ماركة عالمية شهيرة ويكون نوع جديد عليها لتقوم بتجربته.
الأكسسوارات:
- اذا كانت تحب المجوهرات يمكن شراء خاتم لها.
- قلادة مصممة خصيصًا من أجلها تحمل اسمها.
الأشغال اليدوية:
- إذا كانت من هواة الأشغال اليدوية كالخياطة أو الكروشيه أو التريكو، يمكن تقديم سلة بها أنواع وألوان مختلفة من الخيوط والإبر ستكون فكرة جديدة ومفضلة لها.
- إذا كانت من عشاق الإكسسوارات المنزلية فيمكن شراء سجادة مصنوعة يدويًا.
التحف:
- اذا كانت من محبي التحف أو القطع الغريبة والقديمة، فيمكن شراء مزهرية مزخرفة بشكل مميز مع باقة ورد.
أدوات مطبخ:
- اذا كان لها عشق خاص لكل ما يتعلق بالمطبخ فيمكن شراء أي أدوات متعلقة بالمطبخ من أجلها.
ماكينة قهوة:
- اذا كانت من محبات القهوة يمكن شراء ماكينة إعداد القهوة مع بن بمختلف النكهات.
- او كنكة قهوة فخار مع فنجان فخار.
مجموعة كتب:
- إذا كانت تحب القراءة يمكن شراء مجموعة من الكتب التي تفضلها او مجموعة روايات جديدة.
زرع طبيعي:
- اذا كانت تحب الزرع يمكن شراء عدد 3 قصاري زرع طبيعي مختلفين من نباتات الظل.
- أو شراء بعض الحبوب وأدوات الزراعة إن كانت من هواة زراعة النباتات بالمنزل.
براويز:
- إذا كانت من محبي تجميع صور العائلة فيمكن شراء مجموعة من البراويز القيمة أو الألبومات ذات الشكل المميز.
- إطار كبير يجمع صور كل أفراد عائلتها مع وضع صورتها في المنتصف.
جهاز تشغيل موسيقى:
- يمكن شراء جهاز لتشغيل الموسيقى إن كانت من محبي سماع الأغاني طوال اليوم.
جراب موبايل:
- يمكن شراء جراب موبايل مطبوع عليه اسمها أو صورتها بتصميم فريد.
- براد شاي:
- يمكن شراء براد شاي مصمم خصيصًا لها مع فنجان وطبق خاصيين بها ومجموعة من الشاي الذي تحبه بمختلف النكهات.
نظارة:
- يمكن شراء نظارة شمسية أنيقة من ماركة تجارية عالمية شهيرة.
لذلك تقدم الدستور اليوم العديد من أفكار الهدايا التي يمكن اختيارها للحماة في عيد الأم.
مستحضرات عناية بالبشرة:
- إن كانت الحماة من السيدات التي يحببن الاعتناء ببشرتهن يمكن شراء أي مجموعة مستحضرات للعناية بالبشرة من علامة تجارية عالمية أو علامة تجارية مفضلة لها.
- شراء بعض الزيوت العطرية.
- مستحضرات عناية بالشعر.
- جهاز مساج منزلي.
- فرشاة مساج للبشرة فهي تساعد على الاسترخاء ومنح البشرة نضارة.
المكياج:
- إذا كانت الحماة لديها عشق خاص للمكياج يمكن شراء أحمر شفاه من الماركة التي تفضلها بدرجة لون جديدة لتجربها.
- مجموعة ظلال عيون مط.
الأقمشة:
-يمكن شراء مجموعة طرح للحجاب ذات خامة معينة.
- شراء ملابس للنوم مصنوعة من القطن الخالص.
- شال شتوي انيق.
- اذا كانت تحب الرياضة يمكن شراء ملابس رياضية.
- مفارش للسرير ذات خامة جيدة.
العطور:
- يمكن شراء زجاجة عطر من ماركة عالمية شهيرة ويكون نوع جديد عليها لتقوم بتجربته.
الأكسسوارات:
- اذا كانت تحب المجوهرات يمكن شراء خاتم لها.
- قلادة مصممة خصيصًا من أجلها تحمل اسمها.
الأشغال اليدوية:
- إذا كانت من هواة الأشغال اليدوية كالخياطة أو الكروشيه أو التريكو، يمكن تقديم سلة بها أنواع وألوان مختلفة من الخيوط والإبر ستكون فكرة جديدة ومفضلة لها.
- إذا كانت من عشاق الإكسسوارات المنزلية فيمكن شراء سجادة مصنوعة يدويًا.
التحف:
- اذا كانت من محبي التحف أو القطع الغريبة والقديمة، فيمكن شراء مزهرية مزخرفة بشكل مميز مع باقة ورد.
أدوات مطبخ:
- اذا كان لها عشق خاص لكل ما يتعلق بالمطبخ فيمكن شراء أي أدوات متعلقة بالمطبخ من أجلها.
ماكينة قهوة:
- اذا كانت من محبات القهوة يمكن شراء ماكينة إعداد القهوة مع بن بمختلف النكهات.
- او كنكة قهوة فخار مع فنجان فخار.
مجموعة كتب:
- إذا كانت تحب القراءة يمكن شراء مجموعة من الكتب التي تفضلها او مجموعة روايات جديدة.
زرع طبيعي:
- اذا كانت تحب الزرع يمكن شراء عدد 3 قصاري زرع طبيعي مختلفين من نباتات الظل.
- أو شراء بعض الحبوب وأدوات الزراعة إن كانت من هواة زراعة النباتات بالمنزل.
براويز:
- إذا كانت من محبي تجميع صور العائلة فيمكن شراء مجموعة من البراويز القيمة أو الألبومات ذات الشكل المميز.
- إطار كبير يجمع صور كل أفراد عائلتها مع وضع صورتها في المنتصف.
جهاز تشغيل موسيقى:
- يمكن شراء جهاز لتشغيل الموسيقى إن كانت من محبي سماع الأغاني طوال اليوم.
جراب موبايل:
- يمكن شراء جراب موبايل مطبوع عليه اسمها أو صورتها بتصميم فريد.
- براد شاي:
- يمكن شراء براد شاي مصمم خصيصًا لها مع فنجان وطبق خاصيين بها ومجموعة من الشاي الذي تحبه بمختلف النكهات.
نظارة:
- يمكن شراء نظارة شمسية أنيقة من ماركة تجارية عالمية شهيرة.