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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طقس اليوم.. «الأرصاد»: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:27 ص
أمطار خفيفة
أمطار خفيفة
هاجر رضا
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين سيكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة 20%.

وأكد «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيكون هناك أيضًا أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

واختتم قوله: «سيكون هناك ارتفاع طفيف بحرارة الجو خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة».

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