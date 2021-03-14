إسرائيل تسجل أقل معدلات يومية للإصابة بكورونا

سجلت إسرائيل أقل عدد حالات يومية للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تطعيم ما يزيد عن 70% من السكان.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني، أن وزارة الصحة سجلت 773 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا طوال السبت، بينما انخفض عدد مرضى الحالات الخطيرة إلى 633 حالة.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد 19".وفي نفس السياق، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به، حيث إنه في غضون أسبوعين سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.