السعودية توقف 241 متهمًا في قضايا فساد ورشوة

أوقفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، 241 مواطنًا ومقيمًا منهم موظفين بـ7 وزارات وجهات حكومية لتورطهم في قضايا فساد.وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان اليوم أنها أجرت التحقيق مع 757 متهما في قضايا جنائية وإدارية، فيما أوقفت 241 مواطنا ومقيما جديدا منهم موظفين من وزارات الداخلية، الصحة، والتعليم والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة البريد السعودي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشارت الهيئة إلى توقيف المتهمين وفق تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.