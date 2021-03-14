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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الهجرة: المرأة المصرية أثبتت دورها في كافة المجالات

الأحد 14/مارس/2021 - 05:55 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية أثبتت دورها في كافة المجالات وظهر ذلك واضحا أثناء الانتخابات التي شهدتها البلاد سواء انتخابات النواب أو الشيوخ فالمرأة هي أول من وقف بالطابور أمام لجان الاقتراع، قائلة: المرأة المصرية بـ١٠٠ راجل ومعروفة بالقوة.

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي أن مشكلة الكفيل هو نظام دولة او نظام مملكة وعلينا ان نظبط امورنا من خلال معرفة الحقوق والواجبات حتى لا نصطدم باي امر ونؤمن أنفسنا تجاه اي أزمة قد تحدث مع الكفيل.

وعن أزمة العالقين، أكدت مكرم ان الدولة اثناء بداية ازمة كورونا قامت بعودة ٧٧ الف مواطن مصري من كل مكان وجميع الشرائح دون استثناء لأحد موضحة أن الأمر لم يقتصر على جزر المالديف كما روج البعض، قائلة: نجاح الدولة في أزمة العالقين يحسب ويشهد للدولة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن هناك حربا واضحة على اللغة العربية لطمس الهاوية وتفريغ المجتمع من لغته، مشيرة الى أن الوزارة تبنت مبادرة اتكلم عربي لتشجيع المصريين بالخارج وأبناءهم ان يتحدثوا اللغة العربية، مطالبة اللجنة الانضمام لهذه المبادرة وتشجيع الاهتمام باللغة العربية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة لم تحرم اي مواطن مصري بالخارج من المشاركة في العملية الانتخابية وظهر ذلك واضحا من خلال التصويت عبر البريد.

وأوضحت الوزيرة أن عودة وزارة الهجرة منذ عام ٢٠١٥، قدمت وعملت الكثير للمصريين بالخارج سواء من خلال قنوات الاتصال او حل مشكلات بجانب أن هناك احترام متبادل بين الوزرات لان هدفنا هو مصلحة المواطن.

ووجهت الوزيرة دعوة لأعضاء لجنة الشئون العربية لأي فعالية تخص وزارة الهجرة.

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