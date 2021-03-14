رصف 3 طرق بـ6 ملايين جنيه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه جار العمل على إنهاء كل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.هذا وقد قامت مديرية الطرق والكباري بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندي بمتابعة البدء في أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق سندرينا مركز المحمودية بطول ٢ كم بتكلفة ٣ ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية، أعمال توسعة ورصف طريق دفشو مركز كفر الدوار بطول ٠.٧٥ كم بتكلفة مليون جنيه.كما تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية لطريق سكة الباشا مركز الرحمانية بطول ١ كم وسند الجوانب بالدبش بتكلفة ٢.٥٥ مليون جنيه خطة الصيانة ورد الشىء لأصله.