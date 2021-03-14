30 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 30 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي أمام الدائرة 24 جنايات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا إلى المحاكمة، وذكرت النيابة في بيان لها، أن المتهم تحايل لاستدراج الفتاة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت له.وأكدت النيابة أن جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة.