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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط «مسجلين خطر» بـ3 بنادق ومخدرات في السويس

الأحد 14/مارس/2021 - 01:33 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من ضبط اثنين من المسجلين خطر بحوزتهما ثلاثة بنادق خرطوش ومخدرات داخل حيي الأربعين وفيصل.

وكان اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، أصدر تعليمات بشن حملات أمنية لضبط المتهمين بحيازة السلاح والاتجار بالمخدرات.

وشن العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، حملة أمنية، وتمكن من ضبط مسجل خطر بحى الأربعين بحوزته اثنين من البنادق الخرطوش، وقطع من مخدر الحشيش.

كما تمكن رئيس مباحث مديرية الأمن، من ضبط مسجل خطر بحى فيصل بحوزته بندقية خرطوش وكميات من الذخيرة، حررت محاضر ضبط المتهمين بأقسام شرطة الأربعين وفيصل، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

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