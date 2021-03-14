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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل مصرع عامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى أبو النمرس

الأحد 14/مارس/2021 - 01:07 م
مصرع عامل
مصرع عامل
ندى حمدي
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع عامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى منطقة أبو النمرس، حيث تبين أن المتوفى عبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، أثناء قدوم قطار من الاتجاه الآخر، مما أسفر عن اصطدام القطار به ووفاته فى الحال.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حولها، فضلا عن تقرير طبى حول حالة الجثة، وصرحت بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان عامل لقى مصرعه مساء أمس السبت، بعدما صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد بأبو النمرس، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بأبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع عامل خلال عبوره السكة الحديد، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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