سقوط متهمين استولوا على أموال الدعم وتلاعبوا بأسعار السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.أسفرت الجهود عن ضبط (1158) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1،7 طن "مقطعات لحوم ودواجن – مفروم لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم) بمحافظة الجيزة.وتمكنت الجهود من ضبط (1،5 طن "مقطعات لحوم ودواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، وضبط (11،6 طن "سكر – مكرونة – أرز") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.وأسفرت الجهود عن ضبط (8 طن "مخللات") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل للمخللات بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (3،5 طن "أرز") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.ونجحت الجهود في ضبط (3 طن "سكر حر" به نقص فى الأوزان تتراوح بين 120 إلى 140 جرام بالباكته الواحدة زنة 20 كيلو جرام) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة قنا، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) لتصرفه فى (10،1 طن دقيق بلدى مُدعم) بالبيع فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وتجميعه (عدد 97 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) للاستيلاء على أموال الدعم المقرر لها، وضبط (4،64 طن "أسمدة زراعية – كربونات كالسيوم – حامض الخليك") بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفية.