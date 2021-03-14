نتائج حملات الأمن العام لضبط السلاح والهاربين من الأحكام

أصدر قطاع الأمن العام التابع لوزارة الداخلية نتيجة الجهود الأمنية في مجال ضبط الأسلحة غر المرخصة وضبط الهاربين من أحكام قضائية في المحافظات خلال 24 ساعة.وتوصلت الجهود الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 185 قطعة سلاح ناري، و266 قضية مخدرات وتنفيذ 79121 حكما قضائيا متنوعا.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.