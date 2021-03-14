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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس

الأحد 14/مارس/2021 - 11:00 ص
عاطف سلامة وكيل وزارة
عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح
ياسمين شعيب
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تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، مدرستي زاهر جلال الإعدادية بنات والشهيد المعناوي الإعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة بها ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني ورصد التدابير الوقائية الخاصة التي تتخذها المدارس وفقا للتعليمات الوزارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الحرص على صحة وسلامة الطلاب وكافة عناصر المنظومة التعليمية.

وهنأ وكيل تعليم مطروح الطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا لهم خلال جولته بالفصول الدراسية على ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولا بأول، خاصة وأن امتحانات صفوف النقل ستكون مع نهاية كل شهر بصورة دورية حتي مايو المقبل والتي ستكون بديلا عن الامتحان المجمع الذي أداه الطلاب في نهاية الترم الاول وفقا للتعليمات الوزارية.

ووجه سلامة مسئولي مدرستي زاهر جلال والمعناوي باستغلال الحصص الاحتياطية في شرح المواد الدراسية ومتابعة توزيع الوجبات المدرسية علي الطلاب وفقا لاحصائية الغياب اليومي ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المتعارف عليها بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لارتداء الطلاب الكمامات طول اليوم الدراسي تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج بالإضافة إلي ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي بين الطلاب في الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأكد على الالتزام بعمل إقرارات لأولياء الأمور الراغبين في عدم حضور أبنائهم للمدرسة ليتم رفع الغياب لهؤلاء الطلاب والذين سيكتفون بالقنوات التعليمية والمنصات الرقمية التي وفرتها الوزارة لهم مشيرا إلي ضرورة التركيز مع نظرائهم الراغبين في الحضور للمدرسة لاستكمال باقي المناهج الدراسية وفقًا لتوزيع الخطة المنهجية الواردة من الوزارة لكل مرحلة وصف دراسي وبما يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مجابهة الجائحة.

وشدد على ضرورة الالتحاق بالمجموعات المدرسية والتي يتم تنظيمها تحت مظلة الإدارات التعليمية للشهادات العامة وتحت مظلة المدرسة لصفوف النقل مبينًا لهم أنه تم تحديد أسعار مناسبة لتلك المجموعات والتي تضم صفوة معلمي كل مدرسة في إطار تربوي سليم.
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس
وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالمدارس

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