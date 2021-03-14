النرويج تقرر الإبقاء على الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية

قررت الحكومة النرويجية الاستمرار في تفعيل الإعفاءات الضريبية أو ما يسمى بـ "الحوافز الخضراء" المفروضة على شراء السيارات الكهربائية، وذلك لتشجيع المواطنين على استبدال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية التي لا ينتج عنها انبعاثات ملوثة للبيئة.وتعد النرويج من الدول التي شهدت في العام الماضي تسارعا في التحول إلى السيارات الكهربائية واعتبرت أول دولة تضم سيارات كهربائية أكثر من السيارات المعتمدة بالوقود، كما وافق البرلمان النرويجي مؤخرا على تبني سياسة وطنية تهدف لتعميم استخدام السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول عام 2025.وفي تقرير حديث، ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية التي تعتمد على بطاريات إلى 54.3% من مبيعات السيارات في النرويج خلال عام 2020، مقابل 42% من مبيعات عام 2019، لتسجل بذلك أعلى معدل من السيارات الكهربائية والهجينة على الطرق.يشار إلى أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية خلال عام 2020 سجلت ارتفاعا بنحو 3.24 مليون وحدة، مقارنة بـ 2.26 مليون فى عام 2019؛ وفق تقديرات أولية ؛ وذلك رغم التراجع الاقتصادي غير المسبوق خلال الموجة الأولى من انتشار وباء كورونا، وذلك بفضل الحوافز الخضراء التي تم الإعلان عنها إبان الأزمة لتشجيع النمو، فضلًا عن حملات الترويج المكثفة لهذه الشريحة من السيارات.. وتشمل هذه الإحصاءات مبيعاتها بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي.ووفق تقرير لموقع "EV-volumes" المتخصص في الطرازات الكهربائية؛ فإن عام 2020 أصبح قصة نجاح للسيارات الكهربائية، ففي أوروبا تم تسجيل ما يقرب من 1.4 مليون سيارة، بزيادة 137 % عن عام 2019، وذلك رغم أن سوق السيارات بشكل عام قد انكمشت بنسبة 20٪ على أساس سنوى.