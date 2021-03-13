المايسترو أنثى.. امرأة تقود حفلات أوبرا القاهرة بالإسكندرية

دفعت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر لأول مرة بمايسترو من الفتيات المبدعات وهى الشابة المصرية روسيلا سمير، لتقود الأوركسترا الوتري في حفل جالا كونسير الذي أقيم على مسرح أوبرا الإسكندرية وأحياه نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية إيمان مصطفى بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، بالاشتراك مع فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم رقصات محمد حامد وإخراج هشام الطلي.جاء الحفل وسط إقبال جماهيري كبير حيث اكتمل عدد الحضور في صالة مسرح سيد درويش طبقًا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتزام الجمهور بها، لتكتمل صورة مبهرة رسمها مغنيين فرقة الأوبرا مع عارضين البالية وكان إطارها النغمات الساحرة لأوركسترا الوتريات والقيادة النسائية للمايسترو المصرية الشابة روسيلا سمير التي نجحت في إثبات أن المرأة المصرية تمتلك قدرات إبداعية متفردة في مختلف المجالات والكفاءة التى تؤهلها لاعتلاء قمم الفن والثقافة والإبداع.ونجحت روسيلا في قيادة الاوركسترا ببراعة وتمكن وتميزت بوضوح اشارتها مع العازفين لتخترق السيدات لأول مرة مجال قيادة الاوركسترا باحترافية وتشيد انجاز جديد للمرأة المصرية كما تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في أداء البرنامج الفني الذي تفاعل معه الجمهور وانقسم إلى جزئين الأول لأغاني ديزني كان منها دعها تمضي من فتاة الجليد لكريستين اندرسون لوبيز أداء جولي فيظي، أذهب بعيدا من هرقل لألان مينكين أداء ابراهيم ناجى، عالم كامل جديد من علاء الدين أداء الثنائي عزت غانم وسلمى الجبالي، رأيت حلما من البؤساء لكلود ميشيل شونبرنج اداء ليلى ابراهيم، لو لم استطع أن أحبها من الجميلة والوحش أداء أسامة على، انعكاس من مولان لماثيو ايلدر اداء داليا فاروق، ثنائي الليلة من قصة الحي الغربي لليونارد بيرنستين أداء الثنائي منى رفلة والهامى امين وتوزيع أمير عوض.أما الجزء الثاني تنوع ما بين الاريات وأغاني الأوبرات العالمية منها الارملة الطروب لفرانز ليهار اداء داليا فاروق وعمرو مدحت وكارزو للوتشود اداء الثنائى ليلى إبراهيم وأسامة على، زواج فيجارو والناى السحرى لفولفجانج اماديوس موتسارت أداء عماد عادل - منى رفلة ومصطفى محمد، لابوهيم لجاكومو بوتشينى أداء الثنائي تحية شمس الدين وعمرو مدحت، ماكبث لجوزيبى فيردى اداء رضا الوكيل، أرض الشمس لفيينتشزو دانيبال أداء الثنائى جولى فيظى ووليد كريم، أغنية نابوليتانية بعنوان يا شمسي لادواردو دى كابو اداء الثنائي تحية شمس الدين عمرو مدحت، ماما لسيزار اندريا بيكسيو أداء مصطفى محمد، سالفادور روزا ارية من العريس إلى الأب لانطونيو كارلوس جوميز أداء رضا الوكيل،الأرملة الطروب باللغة العربية لفرانز ليهار أداء وليد كريم وايمان مصطفي.