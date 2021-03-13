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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة «نيس» الفرنسية يطالب بتفويض لاستيراد لقاح «سبوتنيك V»

السبت 13/مارس/2021 - 10:23 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
عبير سليم
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طالب عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروزي، اليوم، السلطات بالسماح له باستيراد اللقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لكورونا، مشيرا إلى أنه سيكون أول المتلقين له.

ووفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم، قال إستروزي إنه مقتنع بهذا اللقاح منذ فترة طويلة.

وأضاف أن لقاح سبوتنيك V الذي أطلقه الروس في الصيف الماضي كان أول لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتابع: "هناك عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم تم تطعيمهم بهذا اللقاح، وتظهر جميع المجلات العلمية أنه فعال. في الواقع، هناك الآن 48 دولة في العالم قامت بالتحقق من صحة هذا اللقاح وتستخدمه".

وأردف، أنه "من العار عدم الإسراع في التحقق من صحة اللقاح الروسي... أنا متأكد من أنه سيتم اعتماده في شهر يونيو في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولكن كانت لدينا الوسائل اللازمة لتحقيق اعتماده بشكل أسرع".

ويعد "سبوتنيك V" حاليا ثاني أكثر لقاح شعبية ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

ويزيد إجمالي عدد السكان في الدول التي اعتمدت "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم) حتى الآن عن 1.3 مليار نسمة.

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