إبطال مفعول قنابل عُثر عليها خلف مركز شرطة في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية عن أن ضباط فرقة المتفجرات تمكنوا، السبت، من إبطال مفعول عدد من القنابل عثر عليها داخل شاحنة نقل صغيرة كانت متوقفة خلف مركز للشرطة في منطقة رامان.وأفادت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن الشرطة قولها: "إنه تم تطويق المنطقة واستدعاء فريق من ضباط إبطال الذخائر المتفجرة لفحص السيارة، حيث وجدوا قنابل محلية الصنع داخل أسطوانتين تحت مقعد السائق، كما تم العثور على قنبلة أخرى داخل زجاجة طرد البعوض في صندوق قمامة بالقرب من الشاحنة".وفي سياق أخر، ذكرت الصحيفة أنه عدد غير معروف من المشتبه بهم أحرقوا إطارات سيارات وسرقوا كاميرات مراقبة مثبتة على أعمدة كهرباء في منطقتي ثان تو وموانج في المقاطعة الحدودية الجنوبية، فيما لم تكشف عن المزيد من التفاصيل أو أسباب تلك الحوادث.