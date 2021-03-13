«خارجية الوفد»: الادعاءات المغرضة لن توقف مسيرة تنمية بلادنا

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، رفضها محاولات بعض الدول الخارجية التدخل في الشأن الداخلي المصري تحت ذرائع وادعاءات ليست لها صلة بالواقع من قريب أو بعيد.أشارت اللجنة، في بيان السبت، إلى أن البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، لا يحتوي على معلومات حقيقية، ومجرد كلمات تتضمن مزاعم وإدعاءات.وطالبت لجنة العلاقات في الوفد هذه الدول بالتوقف عن إصدار مثل هذه المغالطات التي تهدف لعرقلة مسيرة البناء والتنمية في بلادنا.أضافت خارجية الوفد أن مصر تشهد الآن تنمية حقيقية شاملة منها المجتمعية والاقتصادية والسياسية، وتسعى الدولة جاهدة إلى توفير المسكن والبيئة المناسبة للعيش الكريم للمواطنين وهو ما ظهر في الآونة الأخيرة في خطة تحويل "العشوائيات إلى مجتمعات حضارية" والارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ومنها البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن، إلى جانب مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة بخطى ثابتة وكل هذا يصب في صالح "حق الإنسان".وأشارت اللجنة الوفدية إلى أن بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تحاول إسقاط ما ترتكبه على الآخرين، بهدف غض البصر عنها، لكن كل هذه الأفعال تظهر بوضوح جلية أمام العالم أجمع ولن تستطيع مثل هذه البلدان التعتيم عليها.