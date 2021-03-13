رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خارجية الوفد»: الادعاءات المغرضة لن توقف مسيرة تنمية بلادنا

السبت 13/مارس/2021 - 02:19 م
خارجية الوفد
خارجية الوفد
إسلام نصير
طباعة
أكدت لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، رفضها محاولات بعض الدول الخارجية التدخل في الشأن الداخلي المصري تحت ذرائع وادعاءات ليست لها صلة بالواقع من قريب أو بعيد.

أشارت اللجنة، في بيان السبت، إلى أن البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، لا يحتوي على معلومات حقيقية، ومجرد كلمات تتضمن مزاعم وإدعاءات.

وطالبت لجنة العلاقات في الوفد هذه الدول بالتوقف عن إصدار مثل هذه المغالطات التي تهدف لعرقلة مسيرة البناء والتنمية في بلادنا.

أضافت خارجية الوفد أن مصر تشهد الآن تنمية حقيقية شاملة منها المجتمعية والاقتصادية والسياسية، وتسعى الدولة جاهدة إلى توفير المسكن والبيئة المناسبة للعيش الكريم للمواطنين وهو ما ظهر في الآونة الأخيرة في خطة تحويل "العشوائيات إلى مجتمعات حضارية" والارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ومنها البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن، إلى جانب مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة بخطى ثابتة وكل هذا يصب في صالح "حق الإنسان".

وأشارت اللجنة الوفدية إلى أن بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تحاول إسقاط ما ترتكبه على الآخرين، بهدف غض البصر عنها، لكن كل هذه الأفعال تظهر بوضوح جلية أمام العالم أجمع ولن تستطيع مثل هذه البلدان التعتيم عليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرى الوادى الجديد

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

بمناسبة مرور 80 عامًا على ميلاده.. كيف ساهمت القاهرة في حياة محمود درويش؟