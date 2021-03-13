رئيس وزراء الأردن يطالب بالتحقيق في حادث انقطاع الأوكسجين.. ووزير الصحة يستقيل

طالب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم السبت، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.وشدد الخصاونة على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.وأوضح الخصاونة أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أعلن فى وقت سابق من اليوم، وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط.وفي تطور لاحق، أعلن الوزير عبيدات عن تقديم استقالته لرئيس الوزراء، وقال إنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما جرى.