الطيران الروسى يدمر مستودعات ذخيرة لهيئة تحرير الشام

دمرت طائرات حربية روسية، اليوم السبت، مستودعات ذخيرة لهيئة تحرير الشام الموالية لتركيا في ريف حلب الغربي، قرب نقاط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن طائرة حربية روسية نفذت 5 غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت مواقع عسكرية على أطراف بلدتي رحاب وتقاد بريف حلب الغربي، قرب مناطق التماس بين الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة وقوات الجيش، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.