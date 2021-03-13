عمر كمال وشاكوش يحققان مليون مشاهدة بـ«ادلعي يا موزة» خلال 24 ساعة

عاد الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش، بأغنية جديدة طرحت على القناة الرسمية لـ"شاكوش" عبر موقع يوتيوب باسم "ادلعي يا موزة" حققت نجاحا كبيرا خلال 24 ساعة من طرحها.وحققت الأغنية مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من إطلاقها على موقع يوتيوب، في نجاح جديد بعد أغانيهما السابقة وأهمها "عود البطل" التي حققت حتى الآن 171 مليون مشاهدة وهي من أكثر أغاني المهرجانات التي تحقق مشاهدات على يوتيوب.الأغنية الجديدة ل حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات غباشي وإسلام المصري ومن توزيع إسلام ساسو وإطلقت على طريقة " Lyrics Video" واحتلت الأغنية المركز الثاني على "يوتيوب تريند" خلال ساعات قليلة.