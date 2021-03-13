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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط بدال تمويني استولى على السلع في القاهرة

السبت 13/مارس/2021 - 11:18 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (1،700 طن أرز- 552 عبوة جبنة- 22600 عبوة مسحوق غسيل "منتهية الصلاحية") (140 كيلو "بقوليات"- 2 طن أرز- 840 كيلو جرام زيت طعام "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") بحوزة (مسئول عن محل بدال تموينى كائن بدائرة قسم شرطه الأميرية).

وبمواجهته أقر بحيازته لسلع تموينية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر داخل المحل عمله بقصد إعادة تعبئتها وصرفها للمواطنين من حائزى البطاقات التموينية والإستيلاء على الحصص والسلع التموينية المدعمة المُسلمة له بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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