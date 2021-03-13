المطربة المخملية.. من هى أمينة شعبان التي اكتشفوا جثتها صدفة؟

عثرت الشرطة السورية على جثمان المطربة والممثلة أمينة شعبان، بعد يومين من وفاتها، واكتشف الجيران الوفاة بعد انبعاث رائحة غريبة من منزلها، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها:- ممثلة ومطربة السورية لقبت بالمطربة المخملية.- ابنة الإذاعي والموسيقار السوري الكبير فؤاد محفوظ الذى شارك فى تأسيس الاذاعة السورية.- كانت أشبه برحلة قطار، فتوقفت عند المحطة الأولى حينما كانت في الرابعة عشرة وتقدمت لمسابقة بالإذاعة والتلفزيون لانتقاء الأصوات الجميلة، ولحظها العاثر كان والدها رئيس اللجنة، فنجحت بعلامة جيدة لكنه مانع دخولها عالم الغناء.- قبل أن تبلغ العشرين تقدمت إلى لجنة انتقاء ممثلين بالمسرح العسكري، فاختارها رئيس اللجنة نجاة قصاب حسن لتصبح ممثلة بالمسرح القومي.- والدها كان رافضا لفكرة احترافها الغناء والتمثيل ولكنها أصرت على دخول المجال الفني.- اكتشفها الموسيقي عبدالفتاح سكر وهو الذي أجاز صوتها في الإذاعة السورية.- من أشهر المسرحيات التي شاركت بها، مسرحية «الناس اللي تحت»، و«الأيدي الناعمة».- بعد وفاة والدها عام 1972، بدأت بالغناء فغنت «بلدي أنا» من كلمات وألحان راشد الشيخ، و«تكفيني أنت» من كلمات الأمير عبد الله الفيصل، وألحان عبد الفتاح سكر.- جاءت إلى مصر وأدت أغنية «اديني عهد الهوى» التي لحنها لها طلال مداح.