«الإحصاء»: 209 مليون دولار قيمة استيراد أوتوبيسات في 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت وحدات كاملة من أتوبيس وميكروباص ومينى باص بقيمة 209.5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 195.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه.وأضاف تقرير جهاز الإحصاء أن واردات مصر من جرارات وحدات كاملة بلغت 525.3 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 475.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50 مليون دولار خلال عام، كما بلغت واردات سيارات نقل بضائع 410 مليون دولار مقابل 398 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019 بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.