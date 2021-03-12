رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 209 مليون دولار قيمة استيراد أوتوبيسات في 2020

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:03 م
قيمة استيراد أوتوبيسات
قيمة استيراد أوتوبيسات
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت وحدات كاملة من أتوبيس وميكروباص ومينى باص بقيمة 209.5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 195.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه.

وأضاف تقرير جهاز الإحصاء أن واردات مصر من جرارات وحدات كاملة بلغت 525.3 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 475.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50 مليون دولار خلال عام، كما بلغت واردات سيارات نقل بضائع 410 مليون دولار مقابل 398 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019 بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الإرهابي محمد سلطان.. حصان طروادة للتدخل في الشأن المصري

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

باحثون يكتشفون علاجًا لمرض القلب بين مرضي السكر من الدرجة الثانية

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«رغم تصدرها للمبيعات».. هل فشلت سعاد حسني كمطربة؟

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

نجلاء فوزي: الرجال احتكروا فن الكاريكاتير ولم يتركوا مساحة للنساء (حوار)

«أبوه ليس كأبي».. حكاية معركة ساخنة بين العقاد وزميله في طفولته

إحياء تراث «الأراجوز» بثقافة القاهرة

أسامة الحداد: رواية «برج الصفوة» تسرد تفاصيل العالم الغرائبي