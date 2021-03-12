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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أسسته شركة إسرئيلية.. تفاصيل تطبيق «ماي هريتج» المثير للجدل

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:21 م
ماي هريتج
ماي هريتج
إسلام جمال
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انتشر مؤخرًا تطبيق يساعد فى تحريك الصور القديمة، حيث تدافع الكثيرين لتحميل التطبيق لرؤية أحبائهم الذين فقدوهم بفيديو متحرك.

وانتشرت الفيديوهات الخاصة بالصور المتحركة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تخطى عدد التحميل فى اليوم أكثر من 500 ألف طلب.

ـ «شركة إسرائيلية.. وراء التطبيق المثير للجدل»
«دي- آي دي» اسم الشركة التى أصدرت التطبيق، والذى سمى بـ" Deep Nostalgia" أو الحنين للقديم، والذي يساهم فى تحريك الصور من خلال تقنيات تساعد فى تحريك العين وإضافة الابتسامة على الشفاه.

ويتطلب التطبيق الدخول على الحسابات الخاصة بك، كما انه يطلب رقم التليفون، الأمر الذى أثار الشك والريبة فى قلوب البعض، حيث تبين أنها شركة إسرائيلية وفقًا لما لموقع " timesofisrael".

"ماي هريتج" هي منصة إلكترونية أسستها الشركة الإسرائيلية، وتهتم تلك المنصة بعلم الأنساب وتحتوي على منتجات وخدمات للويب والموبيل، وبدأت العمل عام 2003، وتعني كلمة "My Heritage" بالعربية "تراثي".

ويعمل التطبيق عن طريق فرض بعض الخوارزميات، من خلال إستخدام الذكاء الإصطناعى والتى تصمم فيديو يحاكى حركات الإبتسامة والعينين، من اجل التوصل الى الفيديو النهائى.

ـ خطورة التطبيق.. «DNA عائلتك متاح للجميع»
يعتمد التطبيق على جمع اكبر قدر من المعلومات عنك، حتى يستطيع ان يظهر لك تاريخ عائلتك، كما يتيح التطبيق لأى مستخدم اخر البحث عن بيانات عائلتك بكل سهولة مقابل إشترك مادى.

ووفقا لشبكة "سكاى نيوز" فمن السهل أن تستغل الكثير من المؤسسات هذه البيانات لشئ أخر، الأمر الذى يجعل حياتك كتاب مفتوح للجميع.

ـ الإفتاء: «استخدام التطبيق حرام شرعًا»
تساءل البعض حول شرعية إستخدام التطبيق فى تحريك صور الموتى كنوع من انواع الحنين لهم، بعد الإنتشار الكبير للتطبيق.

من جانبه؛ أوضح الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أن استخدام التطبيق مخالف للشريعة، حيث يبيح حرمة الموتى، ناهيًا عن استخدامه.

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