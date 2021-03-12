نيويورك تحقق فى اتهام حاكم لها بالتحرش الجنسى

بدأ المشرعون فى ولاية نيويورك في فتح تحقيق حول إمكانية عزل حاكم نيويورك، أندرو كومو.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن تلك الخطوة إشارة مؤكدة على انقلاب حزب الديمقراطيين على الحاكم المنتمى للحزب نفسه، وسط تدقيق متزايد في سلسلة اتهامات بالتحرش الجنسي.وأعلنت جمعية الولاية، عقب اجتماعها الذي استمر قرابة الثلاث ساعات، أنها ستمنح لجنتها القضائية اختصاصا واسعا للتحقيق فى مزاعم سوء السلوك ضد كومو، بما فى ذلك ادعاءات التحرش الجنسى وتعامل إدارته مع الوفيات المرتبطة بالفيروسات داخل دور الرعاية، ومهد القرار لما يمكن أن يكون أول جهد إقالة داخل الولاية منذ أكثر من قرن.من جانبه، صرح رئيس الجمعية كارل أى هيستى، وهو ديمقراطى، بأن تقارير الاتهامات المتعلقة بالحاكم خطيرة.وأضاف هيستي في بيان له، أن تحقيق المساءلة سيشمل مقابلة الشهود، والاستعانة بالمستندات وتقييم الأدلة.وأوضحت الصحيفة أن الإعلان جاء فى نفس اليوم الذى وقع فيه 59 ديمقراطيا فى الهيئة التشريعية للولاية على بيان يطالب كومو بالاستقالة فورا فى أعقاب مزاعم النساء، بما فى ذلك مساعدات حاليات وسابقات اتهمنه بالتحرش أو السلوك غير اللائق.وجاءت هذه الخطوة عقب نشر صحيفة "ذا تايمز يونيون أوف ألبانى"، مقالا يوم الأربعاء الماضي يتضمن مزاعم مفصلة قدمتها مساعدة مجهولة للحاكم، والتى اتهمت كومو بالتحرش بها فى قصر الحاكم، حيث يعيش، فى أواخر العام الماضي.