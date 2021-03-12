وزير لبناني يعلن استعداد سوريا لتفعيل ملف النازحين

أعلن وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني، رمزي مشرفية، اليوم الجمعة، عن استعداد المسؤولين السوريين، لتفعيل ملف النازحين السوريين، مؤكّدًا أن نقاشاته معهم خلال زيارته الأخيرة إلى سورية، كانت مشجعة.جاءت تصريحات مشرفيه بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور مستشاري الوزير، عاصم أبي علي وعلا بطرس، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.وأكد الوزير رمزي مشرفية "أن النقاشات التي اجراها مع المسؤولين السوريين خلال زيارته الأخيرة الى دمشق "كانت أكثر من إيجابية ومشجعة جدًا".