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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تكرم منسقى المحافظات والجامعات المشاركين فى جائزة للتميز الحكومى

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:11 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية احتفالية لتكريم منسقي المحافظات والجامعات المصرية المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020 تحت عنوان "سفراء التميز"، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جائزة مصر للتميز الحكومي جاءت في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة، والذي تجني ثماره مصر من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

وخلال كلمته بحفل التكريم؛ وجه المهندس خالد مصطفى الشكر للسادة المنسقين لدورهم الفعال خلال الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020، ودعمهم وجهودهم المبذولة التي أسهمت في نجاح العمل.

وأوضح مصطفى خلال كلمته أن الدورة الحالية للجائزة واجهت معوقات وتحديات إثر جائحة كوفيد-19، الأمر الذي أسفر عن استحداث طرق مبتكرة وتطويع الوسائل التكنولوجية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى الدور البارز الذي لعبه "سفراء التميز" فى المراحل التنسيقية للجائزة، وإلى الجهد المبذول من قبل فريق عمل الجائزة من مسئولي العمليات، والتقييم والاتصال والتسويق، مؤكدًا أن جائزة مصر للتميز الحكومي ليست مجرد تكريم والحصول على "جائزة" وحسب بل تهدف في الأساس إلى نشر وترسيخ ثقافة التميز على مستوى كل المؤسسات والأفراد.

كما أشار المهندس خالد مصطفى إلى الإنجازات التي حققتها الجائزة في دورتها الثانية، من حيث زيادة عدد الجوائز من 15 إلى 19 جائزة في فئات خدمية وأفراد، واستحداث جهات جديدة منها مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة أفضل موظف، وأفضل فريق العمل.

ولفت المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أنه بنهاية مارس الجاري سيتم الإعلان عن المخطط الزمني للدورة القادمة وكذا الإعلان عن موعد انعقاد احتفالية توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، مشيرًا إلى أنه جاري دراسة اقتراح عمل تقييم لكل الجهات المشاركة في الجائزة وليست فقط الجهات المتأهلة للمراحل النهائية؛ تمهيدًا لتطبيقه في الدورات القادمة، كما أنه جاري العمل على إعداد توصيات عامة على مستوى المحافظات والجهات والهيئات لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء للوقوف على نقاط القوة وفرص التحسين.

وفي ختام الحفل قدم المهندس خالد مصطفى شهادات التكريم لمنسقي المحافظات المشاركة وهي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الفيوم، الشرقية، بني سويف، الغربية، سوهاج، الدقهلية، أسوان، بورسعيد، دمياط، أسيوط، المنيا، البحيرة، قنا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، السويس، جنوب سيناء، الوادي الجديد وكفر الشيخ. كما تم تكريم منسقي وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين ووزارة الصحة، والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى منسقي كل الجامعات الحكومية المصرية.

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