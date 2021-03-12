«التمثيل التجاري»: 116 فعالية بالجناح المصري بإكسبو دبي لعرض فرص الاستثمار

قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الزيارة التي تمت لمعرض إكسبو دبي، والتى استمرت يومين تضمنت عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع إدارة أكسبو وكذا مع عدد من الشركات الإماراتية والعالمية فضلا عن قيام الوفد، جولة داخل الجناح المصري لمتابعة التجهيزات الخاصة بالجناح من خلال الشركة المصرية المنفذة.وأشار المفوض العام المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020 إلى أنه تم بحث آخر التطورات المتعلقة بالمشاركة المصرية وذلك خلال لقاء الوفد مع إدارة إكسبو دبي ممثلة في كل من عمر شحاذة وعلياء الشيباني،حيث أبدى الجانب الاماراتي دعمه الكامل لإنجاح المشاركة المصرية بالاكسبو وذلك من خلال التواصل الدائم مع فريق العمل المصري وتقديم كافه التسهيلات اللازمة خاصه في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط قيادة وشعبًا البلدينولفت مغاورى الى ان اللقاء استعرض الاستعدادات المصرية للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام سواء من خلال محتويات الجناح المصري وتصميمه والذى يعكس الهوية المصرية والحداثة ايضا، الى جانب تبادل وجهات النظر حيال الاستعدادات المصرية - الإماراتية للتحضير لليوم الوطني لمصر خلال إكسبو 2020 حتى يظهر بالشكل اللائق بمكانة مصر وأيضا ليكون متناغما مع الاتجاهات العامة لإكسبو فضلا عن التعرف على الآليات المتاحة في اكسبو دبي 2020 لتعظيم استفادة الشركات ورجال الأعمال المصريين خلال هذا الحدث.وفى هذا الاطار اوضح رئيس التمثيل التجارى أنه تم اعداد خريطة مبدئية للفعاليات التى ستقام بالجناح المصرى خلال مدة الاكسبو التى تبلغ 6 أشهر وتضم حوالى 116 فعالية وتشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب.وأضاف مغاورى أنه يجري حاليًا التنسيق لتنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري فى رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر من حوالي 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا اجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة اعداد السائحين الأجانب لمصر خلال عام 2022.وشارك فى فعاليات الزيارة الوزير مفوض تجارى اشرف حمدى، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، ياسر جابر، رئيس الادارة المركزية للعلاقات العامة والاعلام بوزارة التجارة والصناعة الى جانب كل من محمد ابو العينين والاستاذة هديل المازنى ممثلى الشركة المصرية المنفذة للجناح المصرى.ومن ناحية اخرى عقد الدكتور احمد مغاورى اجتماعًا مع اعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية والتى تضم أكثر من 25 وزارة معنية لمتابعة المشاركة المصرية فى الاكسبو ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك في هذا الحدث الدولى الهام.