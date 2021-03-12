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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القاهرة»: تسكين جميع الأطفال فوق سن 5 سنوات برياض الأطفال

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة؛ أن جميع الأطفال بتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة البالغين 5 سنوات فيما فوق، سيتم تسكينهم جميعا قبل بداية التنسيق الجديد.

وقالت المديرية إنها غير مسئولة عن أي معلومات تصدر عبر أي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سوى صفحتها فقط، ووجهت أولياء الأمور بمتابعة الموقع ولا داعي لأي قلق؛ لأنه جار تجهيز الأماكن التي تستوعب قائمة المنتظرين.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تبدأ غدا السبت الموافق 13 مارس 2021؛ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 20202021.

وكانت قد حددت الوزارة، مواعيد الاختبارات الشهرية للعام الدراسي الحالي 20202021؛ على منهج الفصل الدراسي الثاني؛ والتى تعقد في شهور مارس وابريل ومايو؛ للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

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