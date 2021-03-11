رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي يكشف تراجع ثقة الشعب الأمريكي في جيشه

الخميس 11/مارس/2021 - 06:40 م
الجيش
الجيش
أ ش أ
طباعة
أظهر استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة تراجع ثقة الشعب الأمريكي في جيشه مع استمرار احترامه البالغ للمؤسسة العسكرية.

وأفادت صحيفة «واشنطن اكزامنر الأمريكية» في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم - بأن منحنى ثقة الشعب في الجيش الأمريكي يسلك اتجاها هبوطيا منذ عام 2018 عندما بدأ مركز ريجان في إجراء مسح سنوي في هذا الصدد.

ووفقًا لنتائج استطلاع سنوي لمركز رونالد ريجان للدفاع الوطني، انخفض عدد الأمريكيين الذين يقولون إن لديهم قدرًا كبيرًا من الثقة في الجيش بنسبة 14 نقطة مئوية (من 70٪ إلى 56٪) منذ عام 2018.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذا التراجع يتبع انخفاضًا بمقدار 7 نقاط في عام 2019 وتراجعًا مساويًا بمقدار 7 نقاط بين عامي 2018 و2019 الماضيين.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الثقة في الجيش الأمريكي لا تزال مرتفعة، حيث قال 83٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يثقون في الجيش الأمريكي، فيما قال 56٪ إن لديهم "قدرًا كبيرًا من الثقة".

ويشير التقرير إلى أن "الديناميكية الرئيسية المؤثرة هي أن بعض المواطنين يقولون الآن إن لديهم "بعض" الثقة في الجيش، وليس "قدرًا كبيرًا" من الثقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تشهد انخفاضًا مشابهًا في الثقة تجاه المؤسسات الأخرى.

وأضاف التقرير أن الانزلاق كان واضحًا بشكل خاص بين المستقلين إذ انخفض بمقدار 19 نقطة منذ 2018 بينما انخفض معدل الثقة في الجيش بين الجمهوريين بمقدار 17 نقطة، وعلى نحو غير مُتوقع، تراجعت ثقة الأسر العسكرية للأفراد المتواجدين في الخدمة الفعلية بـ 18 نقطة.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تأتي أدنى التصنيفات للجيش بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، مشيرة إلى أن الاستطلاع شمل 2500 شخص واستمر في الفترة بين 4 و14 فبراير الماضي.

وأضافت أن تقرير الاستطلاع جاء بعد يوم من موافقة البنتاجون على طلب شرطة الكابيتول بالإبقاء على 2300 جندي من الحرس الوطني، أي ما يقرب من نصف القوة التي تحرس حاليًا مبنى الكابيتول الأمريكي، في مواقعهم حتى 23 مايو المقبل.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول إنه في ظل غياب أي تهديدات جديدة ضد مبنى الكابيتول، يرى العديد من المشرعين أن استمرار تواجد القوات إلى جانب سياج يعلوه الأسلاك الشائكة، هو رد فعل مبالغ فيه يجعل من الكابيتول هيل قلعة مسلحة على مقربة من منطقة حرب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز

الغربية تكرم «أم الشعراء» هانم الفضالي

«الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية» كتاب يستعرض تاريخ التحرش في السينما

«بين السما والأرض» لنجيب محفوظ.. رؤية للحياة بصورة إيجابية