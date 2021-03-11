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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

الخميس 11/مارس/2021 - 07:20 م
العمالة المصرية بالخارج
العمالة المصرية بالخارج
نعمات مدحت
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تصدر رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج "سجل نفسك" عمليات البحث من جانب المواطنين، حيث تزايدت نسبة الإقبال الكبيرة على السؤال والاستفسار عن الحملة، وذلك عبر المنصات الإكترونية، خلال هذه الساعات، ويريد العديد من الأفراد معرفة رابط تسيل الدخول للموقع.

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج
ويستطيع المواطنين الذين يريدون التسجيل في حملة" سجل نفسك" الدخول عبر الرابط التالي وهو الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة الوزارة: www.manpower.gov.eg.

تفاصيل حملة" سجل نفسك" التابعة لوزارة القوى العاملة

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال كلمة وجهها للمصريين العاملين بالخارج، تفاصيل حملة "سجل نفسك" على موقعها الإلكتروني، بهدف اهتمام مصر بتحقيق التواصل الكامل فيما بين أبناء الوطن بالخارج وجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات بمصر، وإعطاء الفرص للعاملين بالخارج لإبداء آرائهم فيما يعوق عملهم، والصعوبات التى تواجههم.

ووجه الوزير رسالة للمصريين العاملين بالخارج، أكد خلالها تحياته وتقديره لكل أبناء مصر في جميع أنحاء دول العالم، الذين حملوا راية الوطن في دول العمل التي يعملون بها بمهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم، داعياً الله أن يجعلهم دائما زخراً للوطن.


وأكد الوزير محمد سعفان، على جميع العاملين المصريين بالخارج، إلى تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي معوقات أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم لحل تلك المشكلات.

تسهيلات وزارة القوى العاملة في حملة"سجل نفسك"


وخلال كلمته التي وجهها لهم، قال وزير القوى العاملة، إن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.

موعد التسجيل في حملة"سجل نفسك"

كشف الوزير خلال كلمته التي وجهها للمصريين العاملين بالخارج على أنه سيبدأ التسجيل في حملة"سجل نفسك" اعتباراً من غدًا الجمعة الموافق 12 مارس 2021، من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

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