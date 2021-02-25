رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:43 م
شلل الأطفال
شلل الأطفال
نعمات مدحت
طباعة
يبحث الكثير من السيدات خلال هذه الساعات حول جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال، التي من المقرر أن تنطلق الحملة  يوم الأحد المقبل النوافق 28 فبراير، وتستمر  حتى يوم الأربعاء 3 مارس المقبل 2021، لمدة 4 أيام، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، وذلك للمصريين وغير المصريين الذين يقيمون في مصر من دول شقيقة أخرى.

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال


تبدأ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الأحد المقبل، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال قيام الوزارة بتنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم والتي جاءت كالتالي:

في اليوم الأول للطفل: سيكون التطعيم ضد الالتهاب الكبدى Bوذلك خلال 24ساعة من لحظة الولادة، وايضا التطعيم ضد الدرن بي.سي.جي b.c.g الجرعة حقنا في الجلد أعلى الذراع الأيسر للطفل، والتطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الصفرية).

وأما الطفل في عمر شهرين: حيث يتم التطعيم ضد شلل الأطفال (جرعة أولى)، والجرعة تكون على اللسان، إضافة للتطعيم ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والالتهاب الكبدي "ب"، والانفلونزا البكتيرية (الطعم الخماسي).

بينما الطفل في عمر 4 أشهر: ويكون التطعيم ضد شلل الأطفال (جرعة ثانية)، والجرعة نقطتين على اللسان، والطعم الخماسي (جرعة ثانية),والطعم السولك.

جدول التطعيمات الإجبارية بعد إدراج تطعيم شلل الأطفال


وأما الطفل في عمر6 أشهر: يتم تطعيم الطفل عند إتمامه 6 أشهر من العمر بالجرعة الثالثة ضد شلل الأطفال، و(الطعم الخماسي)

وتستمر التطعيمات الإجبارية للطفل في عمر 9 أشهر، حيث يأخذ الجرعة الرابعة من التطعيم ضد شلل الأطفال + كبسولة فيتامين أ.

بينما الطفل في عمر 12 شهرا، يتناول الطفل عند إتمام 12 شهرا الجرعة الخامسة من طعم شلل الأطفال، والتطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني MMR (جرعة أولى.


اقرأ أيضاً:



وعندما يتم الطفل 18 شهرا، يتناول الطفل جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال، والجرعة نقطتين على اللسان، وجرعة منشطة من الطعم الثلاثي ضد (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس)، إلى جانب التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني MMR (جرعة ثانية) +2 كبسولة فيتامين.

موضوعات متعلقة

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

عطل يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عالميًا

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
المزيد

الثقافة

طريف شوقي يحاضر حول علم النفس وإدارة الأزمات بـ«الأعلى للثقافة»

«خرج من صالتها كبار نجوم الفن والغناء».. أسرار في حياة بديعة مصابني

السبت.. محمود مفلح في ضيافة بيت شعر بالأقصر

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري