يبحث الكثير من السيدات خلال هذه الساعات حول جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال، التي من المقرر أن تنطلق الحملة يوم الأحد المقبل النوافق 28 فبراير، وتستمر حتى يوم الأربعاء 3 مارس المقبل 2021، لمدة 4 أيام، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، وذلك للمصريين وغير المصريين الذين يقيمون في مصر من دول شقيقة أخرى.

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال





تبدأ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الأحد المقبل، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال قيام الوزارة بتنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم والتي جاءت كالتالي:





في اليوم الأول للطفل: سيكون التطعيم ضد الالتهاب الكبدى Bوذلك خلال 24ساعة من لحظة الولادة، وايضا التطعيم ضد الدرن بي.سي.جي b.c.g الجرعة حقنا في الجلد أعلى الذراع الأيسر للطفل، والتطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الصفرية).





وأما الطفل في عمر شهرين: حيث يتم التطعيم ضد شلل الأطفال (جرعة أولى)، والجرعة تكون على اللسان، إضافة للتطعيم ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والالتهاب الكبدي "ب"، والانفلونزا البكتيرية (الطعم الخماسي).





بينما الطفل في عمر 4 أشهر: ويكون التطعيم ضد شلل الأطفال (جرعة ثانية)، والجرعة نقطتين على اللسان، والطعم الخماسي (جرعة ثانية),والطعم السولك.





جدول التطعيمات الإجبارية بعد إدراج تطعيم شلل الأطفال





وأما الطفل في عمر6 أشهر: يتم تطعيم الطفل عند إتمامه 6 أشهر من العمر بالجرعة الثالثة ضد شلل الأطفال، و(الطعم الخماسي)





وتستمر التطعيمات الإجبارية للطفل في عمر 9 أشهر، حيث يأخذ الجرعة الرابعة من التطعيم ضد شلل الأطفال + كبسولة فيتامين أ.





بينما الطفل في عمر 12 شهرا، يتناول الطفل عند إتمام 12 شهرا الجرعة الخامسة من طعم شلل الأطفال، والتطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني MMR (جرعة أولى.









اقرأ أيضاً:









وعندما يتم الطفل 18 شهرا، يتناول الطفل جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال، والجرعة نقطتين على اللسان، وجرعة منشطة من الطعم الثلاثي ضد (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس)، إلى جانب التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألماني MMR (جرعة ثانية) +2 كبسولة فيتامين.