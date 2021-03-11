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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور عبدالسلام: «معنديش مشكلة مع المهرجانات.. وأسعى لتقديم كل الألوان»

الخميس 11/مارس/2021 - 05:07 م
نور عبد السلام
نور عبد السلام
دعاء عبد المقصود
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قالت نور عبد السلام مطربة مسلسل "لؤلؤ"، إنها لا تهاجم المهرجانات وليس لديها لون أو ستايل معين تقدمه في الفترة الحالية فهدفها حاليًا تقديم كل ألوان المزيكا.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أعمالها الفنية في الفترة القادمة بعد نجاح مسلسل "لؤلؤ"، أنها ستقدم أغاني متنوعة خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك أغان تحمل رسالة وأغاني لايت وسريعة تواكب الجيل الحالي.

وأكدت أنها في بداية مشوارها، حيث قدمت 10 أ غاني فقط حتى الآن وتسعى لتقديم الأغاني التي تبقى في ذاكرة الجمهور فهي تسعي للنجاح البعيد، مشيرة إلى أنها ابنة الأوبرا في الأساس.

«لؤلؤ» من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتحت إشراف المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته كل من إدوارد، وهدير عبدالناصر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» خلال 45 حلقة حول مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر، وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية، وتنطلق القصة من لحظة عودة« لؤلؤ» الفنانة الشهيرة إلى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية.

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