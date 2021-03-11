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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: التحقيق في تعرض صحفيات للتحرش والانتهاك اللفظي في مسيرة النهضة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشفت شبكة موازييك التونسية، اليوم الخميس، انه سيتم الاجابة على طلب توضيح ممثلي وزارة الداخلية التونسية حول تعرض صحفيات للتحرش الجنسي والانتهاك اللفظي خلال تغطيتين لمسيرة حركة النهضة يوم 27 فبراير الماضي.

وفيما أكدت وزارة الداخلية التونسية أنه سيتم الإجابة على طلب توضيح ممثلي الوزارة حول تعرض صحفيات للتحرش الجنسي والانتهاك اللفظي خلال تغطيتهن لمسيرة حركة النهضة يوم 27 فبراير الماضي.

وأكدت المديرة العامة لمكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية ضحى الكعاري خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه سيتم الرد على الطلب رسميا من المكلف بالنظر في هذا الملف بالوزارة كسلطة رقابية.

وأوضحت أنه "لا يمكن لممثلي الوزارة الحاضرين كفنيين وتقنيين في جلسة اللجنة الإجابة عن هذه الأسئلة الشفاهية الواردة على الوزارة وذلك احتراما لجدول أعمال الجلسة التي تعنى بالنظر في قانونين أساسين تقدمت بهما وزارة الداخلية ويتعلق الأول بتنقيح قانون متعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والثاني يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية".

يذكر أن مطلبا رسميا من الوزارة إثر السؤال الشفاهي حول الاعتداءات على الصحفيات خلال تحرك حركة النهضة في فبراير الماضي أودعته عضو اللجنة منيرة العياري لوزير الداخلية.

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