خورس الإكليريكية يرتل لحن «أومونوجينيس» بطقس الميرون

رتل خورس الكلية الإكليريكية، بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لحن "أومونوجينيس" (أيها الابن الوحيد الجنس)، خلال صلوات طقس تقديس الميرون، اليوم في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.ويقال هذا اللحن في ثلاث مناسبات كنسية، في يوم الجمعة العظيمة، وإقامة الآباء البطاركة، وتقديس زيت الميرون، وكاتب نصه هو القديس أثناسيوس البابا الـ ٢٠ وأول من أعد وقدس الميرون في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، جلسة تقديس زيت الميرون المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.ويواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لليوم الثاني على التوالي، استكمال صناعة الميرون المقدس، والذي بدأ أمس الأربعاء بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس، لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا هدرا أسقف أسوان، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.