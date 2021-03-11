7 بيانات عاجلة أمام الجلسة العامة للنواب.. الأحد
الخميس 11/مارس/2021 - 12:01 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، 7 بيانات عاجلة موجهة للحكومة.
وجاءت تلك البيانات المطروحة للنقاش طبقا لجدول أعمال الجلسة كالتالي:
1- العضو سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.
2- العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
3- العضو طلعت عبدالقوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.
4- العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.
5- العضو فاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
6- العضو محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.
7- العضو عبدالحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
وجاءت تلك البيانات المطروحة للنقاش طبقا لجدول أعمال الجلسة كالتالي:
1- العضو سحر العشري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.
2- العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
3- العضو طلعت عبدالقوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.
4- العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.
5- العضو فاطمة سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
6- العضو محمود عصام موسى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.
7- العضو عبدالحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.