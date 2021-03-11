أوقاف الأردن: الخروج للصلاه أثناء الحظر الليلي «خرقا لأوامر الدفاع»

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، أن الخروج لأداء الصلوات التي تقع ضمن ساعات الحظر الليلي، لايمكن تأديتها لأن ذلك يعتبر خرقا لأوامر الدفاع.وأضاف الخلايلة - في تصريح اوردته وكالة الأنباء الأردنية بترااليوم الخميس- أنه سيبحث في وقتها موقف صلاة التراويح، وأن الإجراءات الحالية مؤقتة وسيتم اعادة النظر بها نهاية الشهر الجاري، وسيتم اتخاذ قرارات جديدة بداية الشهر المقبل، وفقا للوضع الوبائي..لافتا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات وأوقات الحظر الليلي.