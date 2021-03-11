ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات اقتصادية وتراجع مخزونات الوقود

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إذ عزز توزيع اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 توقعات تعافي الاقتصاد وتراجعت مخزونات الوقود الأمريكية على نحو حاد، لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:52 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 64.56 دولار للبرميل، مرتفعا 21 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة.وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية: "انخفضت مخزونات البنزين.. مما قدم موازنة في الاتجاه الصعودي ودفع في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، بما (يشير) بالتالي إلى تعاف اقتصادي".وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 816 ألف برميل، إذ استمرت تداعيات عاصفة شتوية في منتصف فبراير على قطاع النفط بالولايات المتحدة، والتي عطلت عمليات التكرير وأوقفت الإنتاج في تكساس.