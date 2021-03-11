إعطاء 4.99 مليون جرعة من لقاحات كورونا بإسبانيا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 4.99 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة، إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 172 ألفا و643 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 1.1 لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.