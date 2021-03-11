كوشنر يصدر كتابًا عن رئاسة ترامب

كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز عن عزم صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأحد مستشاريه، جاريد كوشنر، إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، بما في ذلك دوره في التفاوض على اتفاقات بين إسرائيل ودول عربية.ووفقا لمصدر رويترز، فإن الكتاب سيركز أساسا على الشرق الأوسط والاتفاقات الإسرائيلية التي ساعد في التفاوض عليها مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب والمعروفة باسم اتفاقات أبراهام.وقال المصدر إن كتاب جاريد كوشنر سيتناول أيضا موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأميركية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.وتابع المصدر لرويترز: "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توترا لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".