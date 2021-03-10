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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الموساد فى الكواليس... كيف تم ترتيب زيارة نتنياهو إلى الإمارات؟

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:57 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور غدًا الخميس دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة سريعة لمدة عدة ساعات. ومن المتوقع أن يلتقي خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونشر محلل شئون الشرق الأوسط "باراك رابيد" كواليس الزيارة المفاجئة. ذكر "رابيد" أن نتنياهو بدأ ترتيب الزيارة قبل نحو عشرة أيام في محادثة هاتفية مع ولي العهد محمد بن زايد طلب خلالها زيارة أبوظبي، فيما ترددت الإمارات فيما إذا كانت ستجري الزيارة لأنها لا تريد أن تظهر كمن تتدخل في الحملة الانتخابية الإسرائيلية لصالح نتنياهو.

وأضاف "رابيد" أنه على غير العادة ، طلب نتنياهو من رئيس الموساد ، يوسي كوهين ، وليس مستشار الأمن القومي ، مئير بن شبات، ترتيب الزيارة، والسبب في ذلك هو "بن شبات" عارض الزيارة واعتقد نتنياهو أن كوهين يمكن أن يحاول تنظيم الزيارة من خلال قنوات سرية.

أشار "رابيد" إلى أن الإمارات وجهت رسائل إلى إسرائيل مفادها أن الأمر يستحق تأجيل الزيارة إلى ما بعد الانتخابات لكن نتنياهو وكوهين مارسا ضغوطا شديدة حتى ردت الإمارات بالإيجاب. من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو قد وعد الإمارات بأي وعود لقبول زيارة له في الوقت الحالي.

تأتي زيارة نتنياهو لدولة الإمارات بعد ثلاثة تأجيلات مرتين من جانب نتنياهو. فيما تأتي الزيارة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات ويبدو أنها محاولة من نتنياهو لكسر الجمود في استطلاعات الرأي من خلال التأكيد على قدراته في مجال السياسة الخارجية مقارنة بقلة الخبرة النسبية لخصومه السياسيين.

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