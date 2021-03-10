تونس ومالطا تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير جمهورية مالطا بتونس سيمون بوليشينو، سبل دعم العلاقات التونسية المالطية في كل المجالات.ونوه رئيس الوزراء التونسي، بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية- بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص تونس على تطوير العلاقات الثنائية، وتنويعها، وحث رجال الأعمال المالطيين على استكشاف مناخ الاستثمار وفرص الشراكة في تونس.بدوره أكد السفير المالطي بتونس عراقة العلاقات بين البلدين اللذان ينتميان إلى نفس الفضاء المتوسطي، ويتقاسمان نفس القيم، مبرزا حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي خاصة في مجال التجارة والسياحة والتعليم.