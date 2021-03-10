القوات العراقية تدمر 4 دراجات نارية و4 مضافات لـ«داعش» الإرهابي

دمر طيران الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، 4 دراجات نارية و4 مضافات لعناصر "داعش" الإرهابية في صلاح الدين.وذكرت وزارة الدفاع العراقية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا): أن القوات الجوية تمكنت من تدمير 4 دراجات نارية و4 مضافات تابعة لعناصر "داعش" الإرهابية، خلال تنفيذ واجب بحث وتفتيش ضمن محور عمليات صلاح الدين.