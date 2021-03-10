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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان وأوزبكستان تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:07 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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اتفقت باكستان وأوزبكستان، اليوم الأربعاء، على تعزيز المزيد من التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لاسيما التجارة والاستثمار والطاقة.

جاء ذلك الاتفاق خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الخارجية الباكستانية بإسلام آباد، اليوم، بين وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، ووزير الخارجية الأوزبكي عبدالعزيز كاميلوف، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وجرى خلال الاجتماع بحث السبل والطرق لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والقضايا الدولية والإقليمية.

من جانبه أكد قريشي أن باكستان تعتبر أوزبكستان بلدًا هامًا لدول آسيا الوسطى، وقال إن الروابط الدينية والتاريخية والثقافية المتينة بين البلدين توفر أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكد أن بلاده حريصة لتعزيز الروابط الودية القائمة البلدين إلى التعاون القوي في المجالات ذات المنفعة الثنائية، وأشار إلى التعاون الجاري بين البلدين في مشروع السكة الحديد المقترح بين باكستان وأوزبكستان وأفغانستان.

هذا وأبلغ وزير الخارجية الباكستاني نظيره الأوزبكي عن جهود باكستان الصادقة لتعزيز عملية السلام والمصالحة في أفغانستان، بدوره أشاد وزير الخارجية، عبدالعزيز كاميلوف، بدور باكستان الإيجابي لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

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