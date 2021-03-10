السعودية وروسيا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بمقر الوزارة في الرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.وعقد وزير الخارجية السعودي مع لافروف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جلسة مباحثات رسمية لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.