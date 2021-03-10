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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفرنسي يهنئ «الدبيبة» بحصوله على ثقة مجلس النواب الليبي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:33 م
ماكرون
ماكرون
عبير سليم
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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسته، بعد حصوله على ثقة مجلس النواب اليوم.

ونقلت السفارة الفرنسية في ليبيا، تهاني "ماكرون" وأمنيات بنجاح "الدبيبة"، من أجل ليبيا موحدة ومستقرة وذات سيادة ومزدهرة ومتجهة نحو الانتخابات.

فيما هنأت السفارة كل من مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، على منح الثقة للحكومة الجديدة، في هذا اليوم الذي وصفته بـ " التاريخي"، حسب صحيفة الوسط الليبية.

و منح مجلس النواب الليبي، صباح اليوم، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بواقع 132 صوتًا، فيما تعهد "الدبيبة" بإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في الموعد المحدد.

وأقرت رئاسة المجلس استخدام آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري، وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.

وعقب انتهاء التصويت قال عقيلة صالح، إن عدد النواب الموافقين على منح الثقة للحكومة 132 نائبا، مضيفا إن مدة ولاية هذه الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات.

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