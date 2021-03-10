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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين لـ6 أبريل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:33 م
حسن مالك
حسن مالك
عادل عبد العال
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أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج لجلسة 6 أبريل.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

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