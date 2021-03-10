تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين لـ6 أبريل
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:33 م
عادل عبد العالطباعة
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج لجلسة 6 أبريل.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
إنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
إنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.