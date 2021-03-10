إصابات في صفوف مرتزقة أردوغان جراء تفجير بريف حلب

وقعت إصابات في صفوف إرهابيي ما تسمى فرقة الحمزات الإرهابية المدعومة من القوات التركية، جراء تفجير وقع عند سور أحد معسكرات التدريب التابعة لهم جنوب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن تفجيرا عنيفا ضرب فجر اليوم سور مؤسسة الأسمنت التي احتلها إرهابيو ما يسمى فرقة الحمزات، واتخذوها مقرا لهم ومعسكرا لتدريب الإرهابيين جنوب مدينة الباب، وذلك أثناء مرور إحدى مجموعاتهم التي تنفذ أعمال مراقبة وحراسة، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة بين الإرهابيين.وأشارت المصادر إلى أن التفجير جاء في إطار استمرار الاقتتال الدائر بين إرهابيي ما يسمى فرقة الحمزات من جهة والتنظيمات الإرهابية الأخرى الموالية أيضا للقوات التركية.