في تذكار عيده.. سيرة القديس مكاريوس أسقف أورشليم

في تذكار عيده.. سيرة القديس مكاريوس أسقف أورشليم
الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:15 م
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم بتذكار عيد القديس مكاريوس، أسقف أورشليم بالكنيسة الكاثوليكية.
سيم القديس مكاريوس أسقفًا في أورشليم سنة 318، ومن أهمُّ أعماله أنه سعى لدى الملك قسطنطين الكبير في تعزيز الأراضي المقدسة وتطهيرها من الوثنية.
كما ساعد القديس مكاريوس القديسة هيلانة، في البحث عن خشبة الصليب المقدس، فوجدتها وأرسلت تخبر ابنها الملك بذلك وأهدته جزءًا منها، فأرسل الملك كتابًا إلى البطريرك مكاريوس يشكر له غيرته ومساعدته لوالدته، وأنشأ القديس مكاريوس الكنائس العديدة، ورحل عن العالم عام 331م.
سيم القديس مكاريوس أسقفًا في أورشليم سنة 318، ومن أهمُّ أعماله أنه سعى لدى الملك قسطنطين الكبير في تعزيز الأراضي المقدسة وتطهيرها من الوثنية.
كما ساعد القديس مكاريوس القديسة هيلانة، في البحث عن خشبة الصليب المقدس، فوجدتها وأرسلت تخبر ابنها الملك بذلك وأهدته جزءًا منها، فأرسل الملك كتابًا إلى البطريرك مكاريوس يشكر له غيرته ومساعدته لوالدته، وأنشأ القديس مكاريوس الكنائس العديدة، ورحل عن العالم عام 331م.