في تذكار عيده.. سيرة القديس مكاريوس أسقف أورشليم

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم بتذكار عيد القديس مكاريوس، أسقف أورشليم بالكنيسة الكاثوليكية.سيم القديس مكاريوس أسقفًا في أورشليم سنة 318، ومن أهمُّ أعماله أنه سعى لدى الملك قسطنطين الكبير في تعزيز الأراضي المقدسة وتطهيرها من الوثنية.كما ساعد القديس مكاريوس القديسة هيلانة، في البحث عن خشبة الصليب المقدس، فوجدتها وأرسلت تخبر ابنها الملك بذلك وأهدته جزءًا منها، فأرسل الملك كتابًا إلى البطريرك مكاريوس يشكر له غيرته ومساعدته لوالدته، وأنشأ القديس مكاريوس الكنائس العديدة، ورحل عن العالم عام 331م.