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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: معظم الفتيات في بريطانيا تعرضن للتحرش

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:13 م
الفتيات في بريطانيا
الفتيات في بريطانيا
منار أحمد
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أظهر استطلاع رأي جديد في بريطانيا، الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المملكة المتحدة، تعرض معظم الشابات في المملكة المتحدة للتحرش الجنسي، وحذر من أن معظم النساء فقدن الثقة في معالجة السلطات للأمر.

ووفقًا للتقرير صحيفة الجارديان البريطانية، فإن 97% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عامًا، تعرضن للتحرش الجنسي، بينما تعرضت 80% من النساء من جميع الأعمار للتحرش الجنسي في الأماكن العامة.

وقالت كلير بارنيت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المملكة المتحدة، إنه لا يكفي بالنسبة لنا أن نستمر في القول إن هذه مشكلة صعب حلها - إنها تحتاج إلى المعالجة.

وأضافت: نحن نبحث في موقف تقوم فيه النساء الأصغر سنًا بتعديل سلوكهن باستمرار في محاولة لتجنب التعرض للاعتداء أو التحرش، وشعور النساء الأكبر سنًا عن مخاوف جدية بشأن السلامة الشخصية إذا غادرن المنزل في الظلام، أو حتى أثناء النهار أثناء الشتاء.

وكشف الاستطلاع لأكثر من ألف امرأة، عن افتقار الثقة برغبة سلطات المملكة المتحدة في قدرتها على التعامل مع التحرش الجنسي – إذ لم تبلغ 96 في المائة ممن تعرضن للتحرش، بينما قالت 45% إنهن سيفعلن ذلك مع ثقتهن في عدم حدوث تغيير.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المملكة المتحدة، إن من بين أولئك اللاتي قلن إن الحدث لم يكن خطيرًا بما يكفي للإبلاغ عنه، كانت هناك نساء تم التحرش بهن وإجبارهن على ممارسة نشاط جنسي.

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